Подростки подрались в Братске после встречи интернет-сообщества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несовершеннолетние затеяли драку возле театра в Братске после встречи интернет-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Причины драки пока выясняются. Судя по всему, между молодыми людьми произошел конфликт. Об этом 29 августа в дежурную часть поступило сообщение. Один подросток в ходе драки получил травмы и обратился в медучреждение, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские устанавливают участников инцидента, а прокуратура поставила на контроль установления обстоятельства произошедшей драки.