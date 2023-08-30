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НовостиПроисшествия30 августа 2023 5:56

Подростки подрались в Братске после встречи интернет-сообщества

Один подросток получил травмы
Таисия ЧЕМИСОВА
Подростки подрались в Братске после встречи интернет-сообщества

Подростки подрались в Братске после встречи интернет-сообщества

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несовершеннолетние затеяли драку возле театра в Братске после встречи интернет-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Причины драки пока выясняются. Судя по всему, между молодыми людьми произошел конфликт. Об этом 29 августа в дежурную часть поступило сообщение. Один подросток в ходе драки получил травмы и обратился в медучреждение, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские устанавливают участников инцидента, а прокуратура поставила на контроль установления обстоятельства произошедшей драки.