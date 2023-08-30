Наталья ВЕРВЕЙН: Почему в лаборатории АНХК знают все о воде

Наталья Вервейн. Фото: Пресс-служба АО «АНХК».

Наталья Вервейн работает инженером-лаборантом санитарной лаборатории Ангарской нефтехимической компании - предприятии нефтяной компании «Роснефть». Главная обязанность Натальи и коллег - анализ и контроль качества воды, используемой на производстве.

- Наше производство использует различные виды воды, - рассказывает Наталья Викторовна. - Наша задача убедиться в том, что и при заборе, и при сбросе она соответствует всем требованиям качества, то есть остается чистой. И могу вас заверить, мы следим за этим очень тщательно.

Наталья Викторовна пришла работать в АНХК в 1988 году, сразу после окончания Ангарского политехнического техникума. С 1991-го работает в санитарной лаборатории. Без отрыва от производства окончила Ангарскую техническую академию. Она вообще любит учиться и постоянно старается узнавать что-то новое, ведь в ее работе требуется держать «руку на пульсе». И знания приносят результат.

Так, Наталья Викторовна принимала непосредственное участие во внедрении в работу нового сложного оборудования - анализатора пламенного фотометрического ПФА-378 и атомно-эмиссионного спектрометра с микроволновой плазмой 4200MP-AES для анализа металлов в различных объектах контроля. Наталья Викторовна внесла личный вклад в освоение новых методов анализа, в совершенстве овладев специфическими методами, - атомно-эмиссионным и атомно-абсорбционным для анализа проб тяжелых металлов в различных видах вод и почвы.

Опыт работы такого специалиста и накопленный багаж знаний трудно переоценить: Наталья Викторовна знает практически все о том, как анализировать состав природных поверхностных, грунтовых, сточных, минеральных вод почвы, умеет приготовить точные растворы для всех видов аналитических работ в лаборатории.

Более того, она щедро делится своими знаниями: преподавала в корпоративном учебном центре в рамках профессиональных программ подготовки и повышения квалификации лаборантов химического анализа, выступает наставником для молодых специалистов.

- Очень толковые приходят ребята, - хвалит она своих учеников. - До недавнего времени считалось, что в лаборатории работают только женщины, сейчас есть и парни.

Раньше Наталья Викторовна неоднократно участвовала в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди лаборантов и занимала призовые места, а сейчас сама готовит работников лаборатории к участию в состязаниях. Еще бы, ведь к своей профессии она относится творчески, постоянно стараясь усовершенствовать проводимые процедуры. Результат ее труда - соавторство в четырех рационализаторских предложениях!

Кстати, Наталья Викторовна - большой патриот, никогда не была за границей и не собирается.

- А зачем? У нас полно отличных мест для отдыха. Один из двух моих сыновей живет в Санкт-Петербурге, мы любим бывать у него, он устраивает такие интересные экскурсии! А теперь у меня есть и другое, самое любимое хобби: две внучки, с которыми вожусь с огромным удовольствием.

Вклад в производство Натальи Вервейн не раз был отмечен Почетной грамотой АНХК и благодарностью НК «Роснефть». В этом году в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности ее ждет новая высокая награда от родного предприятия.