Частичное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 августа в 10:25 в Ленинском районе Иркутска частично отключили электроэнергию. Об этом сообщили в ответственной за энергосбыт компании.

- Под отключение попали дома на улицах Ярославского, Баумана, Блюхера, Владимирского, Вавилова, Горка, Грекова, Набережная, Одесская, Орджоникидзе, Павла Красильникова, Розы Люксембург, Рабоче-крестьянская, Севастопольская, Софьи Ковалевской, Щербакова. Кроме того отключили свет на улицах 1-й Советский, 2-й Советский, 3-й Советский, 4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, 9-й Советский, 10-й Советский ,11-й Советский, 12-й Советский, 13-й Советский, 16-й Советский, 17-й Советский, 1-й Локомотивный, 2-й Локомотивный, 3-й Западный, 4-й Западный, - сообщили в компании.

Причины отключения были устранены меньше, чем за час и в 11:09 электроэнергия была восстановлена.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области поддержку получают более 15 тысяч многодетных семей.