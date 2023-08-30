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НовостиОбщество30 августа 2023 6:43

Отопление в Иркутске начнут включать с 15 сентября

Сначала отопление включат в социальных учреждениях, затем - в многоквартирных домах
Таисия ЧЕМИСОВА
Отопление в Иркутске начнут включать с 15 сентября

Отопление в Иркутске начнут включать с 15 сентября

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутске идет подготовка к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба администрации города, готовность уже выше 90%, а по некоторым показателям – 100%.

Мэр города Руслан Болотов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду.

– В этом году процент готовности к отопительному сезону выше, чем на эту же дату в прошлом году. Особое внимание уделяется школам, детсадам и медицинским учреждениям, - сообщает Руслан Болотов.

Подготовительные мероприятия идут по графику. На котельных формируют запасы мазута и угля, а управляющие компании проводят ревизию оборудования и ремонт инженерных коммуникаций.

С 15 сентября начнут включать отопление в Иркутске. Сначала под включение попадут социальные учреждения, потом – многоквартирные дома.