Отопление в Иркутске начнут включать с 15 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутске идет подготовка к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба администрации города, готовность уже выше 90%, а по некоторым показателям – 100%.

Мэр города Руслан Болотов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду.

– В этом году процент готовности к отопительному сезону выше, чем на эту же дату в прошлом году. Особое внимание уделяется школам, детсадам и медицинским учреждениям, - сообщает Руслан Болотов.

Подготовительные мероприятия идут по графику. На котельных формируют запасы мазута и угля, а управляющие компании проводят ревизию оборудования и ремонт инженерных коммуникаций.

С 15 сентября начнут включать отопление в Иркутске. Сначала под включение попадут социальные учреждения, потом – многоквартирные дома.