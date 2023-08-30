В Эхирит-Булагатском районе осенью завершат капремонт моста через реку Ишин-Гол Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В октябре планируется завершить капитальный ремонт моста через реку Ишин-Гол, который находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Данный мост расположен на 86-м километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. Общая стоимость проекта составляет 64 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Мост через реку Ишин-Гол является хорошо известным водителям и пассажирам, которые направляются на север Иркутской области и в Ольхонский район. Уже почти два года они вынуждены объезжать его по специально обустроенному объезду, - говорят в правительстве.

В начале 2021 года был начат капитальный ремонт моста, однако он был приостановлен из-за банкротства подрядчика. В этом году был заключен новый контракт с другой компанией, и ее специалисты успешно продолжают работы в соответствии с графиком. Ожидается, что в ближайшее время мост будет снова открыт для движения.

На данный момент уже установлены опоры и балки моста, а также основание переходных плит для автомобильных подходов. Выполнены работы по выравниванию и защите проезжей части, а также установлено перильное ограждение. В настоящее время специалисты занимаются бетонированием конструкций, установкой водосборных воронок, а также установкой перильных и барьерных ограждений. В ближайшее время планируется проведение гидроизоляции и асфальтирования, а также создание системы отвода воды с проезжей части.

Общая длина мостового перехода составляет 61,2 метра, а ширина составляет 11 метров. На мосту предусмотрено две полосы движения. Вместе с подходами к мосту общая протяженность ремонтируемого участка составляет 400 метров. Расчетная скорость движения по мосту будет составлять 70 километров в час.