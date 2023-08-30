В Иркутской области за сутки потушили 16 пожаров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За последние сутки пожарно-спасательные службы успешно справились с 16 пожарами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-В результате пожаров нет погибших, однако один мужчина получил травмы во время пожара в Братском районе, - говорят в МЧС.

Пожар в селе Тангуй произошел днем вчера. В 13:50 поступило сообщение о возгорании жилого дома и хозяйственных построек. Первыми на место прибыли пожарные из Тангуйского сельского поселения. К моменту их прибытия горела кровля жилого дома и соседние хозяйственные постройки. Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня.

Два человека смогли самостоятельно покинуть горящую квартиру. Хозяин квартиры получил ожог при попытке тушения, но не требовал госпитализации.

Ликвидация открытого горения заняла более 30 минут.

В результате пожара была повреждена кровля жилого дома площадью 96 квадратных метров и кровля хозяйственных построек площадью 22 квадратных метра.

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.