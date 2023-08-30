Мошенники выманили 900 тысяч у жителя Ангарска под предлогом инвестиций Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники обманули монтажника из Ангарска на сумму в 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Мужчина рассказал, что в апреле этого года он наткнулся на рекламу в интернете, предлагающую возможность инвестирования для дополнительного заработка, - говорят в полиции.

Он перешел по ссылке и заполнил анкету с персональными данными. Вскоре после этого он получил звонок от незнакомого мужчины, который представился менеджером и предложил ему вложить деньги под высокий процент. Чтобы осуществить инвестицию, мужчина взял кредит на 350 000 рублей и добавил свои личные сбережения, после чего перевел все средства на указанный счет.

Когда стало ясно, что связаться с "менеджером" невозможно и деньги не вернутся, пострадавший обратился в полицию.