Губернатор Иркутской области подписал указ о новой мере поддержки для медработников Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2024 года медицинские работники Иркутской области будут иметь возможность получить финансовую поддержку для строительства или покупки жилья. Сумма социальной выплаты составит один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.

- За последние два месяца было подписано несколько документов, которые предусматривают различные меры поддержки для медицинских работников. Эти меры включают улучшение условий проживания, предоставление единовременных выплат и создание комфортных условий для работы медперсонала и пациентов, - говорят в правительстве региона.

В ближайшее время будет составлен список медицинских организаций, чьи работники будут иметь право на социальные выплаты. В этот список будут включены больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, подчиненные областному министерству здравоохранения.

Чтобы получить эту новую форму социальной поддержки, медицинские работники из организаций, включенных в список, должны обратиться в региональное министерство здравоохранения до 1 ноября 2024 года, чтобы заключить договор о получении выплаты. Полученные средства можно будет использовать на покупку или строительство жилья, включая оплату первоначального взноса, погашение основного долга или выплату процентов по ипотеке. В соответствии с условиями договора, медицинский работник должен отработать не менее пяти лет в медучреждении после получения социальной выплаты.