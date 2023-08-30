В Иркутске обсудили готовность к началу отопительного сезона

Процент готовности коммунальной инфраструктуры выше, чем в прошлом году. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Совещание, посвященное началу отопительного сезона и наступающему осенне-зимнему периоду прошло в администрации Иркутска.

Как отметил глава города Руслан Болотов, на сегодняшний день процент готовности коммунальной инфраструктуры выше, чем в прошлом году. Объекты тепло- и водоснабжения подготовлены более чем на 90 процентов, а по отдельным показателям – на 100%.

– Особое внимание, как обычно, уделяем социальным объектам: школам, детским садам, медицинским учреждениям, - отметил Руслан Болотов. - Поручил главам округов усилить контроль за работой управляющих компаний, чтобы не было жалоб на подключение к теплу в жилых домах.

С 15 сентября в областном центре начнется отопительный сезон. Традиционно, первыми будут подключаться социальные объекты, затем - жилые дома.