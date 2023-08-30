Депутаты ЗакСобрания разобрались с переплатой за электроэнергию в Усолье-7

Перерасчет начисленной платы будет сделан уже в сентябре. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

К депутатам Законодательного собрания Иркутской области обратились за помощью жители поселка Усолье-7, в котором в основном живут военнослужащие местного гарнизона. Как выяснилось, все это время им приходилось оплачивать электроэнергию по городскому тарифу, несмотря на то, что населенный пункт относится к сельским поселениям.

Для решения этого вопроса председатель областного парламента Александр Ведерников и его коллеги-депутаты выяснили, что такая ошибка возникла в управляющей компании.

- Во время встречи с офицерами военнослужащие озвучили эту проблему, плата за электричество начисляется по городскому тарифу. Мы проделали большую работу и прошли долгий путь, который привел нас к управляющей компании. Негодование офицеров было совершенно справедливым, и эту ошибку нужно исправлять, - сказал Александр Ведерников.

В работающей сейчас в поселке УК ошибку признали, хотя данные были переданы от предыдущей организации.

- Перерасчет начисленной платы потребители увидят уже в сентябрьских квитанциях, которые получат с 1 по 3 число. Он будет сделан с апреля 2021 года, общая сумма составляет более двух миллионов рублей. Около полугода жители не будут оплачивать эти услуги, - пояснил директор управляющей компании Евгений Середюк.

Решение этого вопроса будет контролировать глава Мишелевского муниципального образования, к которому относится поселок.

- Очень жаль, что жители поселка еще три года назад не обратились к главе поселения или депутатам Законодательного Собрания области - подытожил Александр Ведерников. - Но сейчас историческая справедливость восторжествует, и, хотя бы за те три года, которые позволяют сроки исковой давности, перерасчет будет выполнен.