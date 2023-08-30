Иркутский Фонд развития промышленности профинансирует предприятие пищевой отрасли Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Предприятия пищевой промышленности Иркутской области теперь имеют возможность получить льготный заем на приобретение оборудования благодаря решению Правительства региона. Компания "Иркутская маслосырбаза" стала первой, которая получила такой заем в размере 5 млн рублей.

- Федеральный фонд развития промышленности имеет право поддерживать проекты в определенных приоритетных отраслях согласно своему Уставу. Однако региональные фонды могут расширять этот перечень при условии получения целевого финансирования, - говорят в пресс-службе правительства региона.

Министерство сельского хозяйства Приангарья выделило средства на заем, что позволило Федеральному фонду развития промышленности поддерживать проекты в сфере АПК. Эта мера поддержки является экспериментальной и пока что доступна только в трети регионов России. Однако она станет одним из ключевых способов поддержки компаний пищевой промышленности в ближайшем будущем, считает первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Наблюдательный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил первую заявку компании "Иркутская маслосырбаза" на получение займа. Эти средства в размере 5 млн рублей будут использованы на приобретение специализированного вакуумного шприца и модуля формирования сырной нити.