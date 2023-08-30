В Иркутской области усилен авиационный и наземный мониторинг лесопожарной обстановки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Губернатор Игорь Кобзев приказал усилить меры по контролю за лесными пожарами в Приангарье. Из-за продолжительной жаркой и сухой погоды во многих районах региона уровень пожарной опасности достиг высоких значений IV и V классов. Об этом сообщает Байкал24.

- На данный момент, 30 августа, проводится мониторинг с воздуха с помощью 19 воздушных судов. Наземный мониторинг и контроль осуществляют 423 человека в составе 134 групп, - передает издание.

Чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности (V класс) объявлен в Жигаловском, Бодайбинском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Высокий уровень (IV класс) - в Иркутском, Качугском, Черемховском, Слюдянском, Мамско-Чуйском, Нижнеудинском, Нижнеилимском и Чунском районах. Средний уровень (III класс) - в Катангском, Усть-Кутском, Братском, Балаганском и Заларинском районах.