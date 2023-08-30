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НовостиОбщество30 августа 2023 10:33

В Иркутской области 31 августа ожидаются ливни и дожди

Также возможны грозы
Елена СИНИЦА
В Иркутской области 31 августа ожидаются ливни и дожди

В Иркутской области 31 августа ожидаются ливни и дожди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеослужба Иркутской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые могут быть опасными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- 31 августа утром и днем ожидаются сильные дожди и ливни в западных и северных районах, а также грозы по всей области, - говорят в ведомстве.

МЧС настоятельно рекомендует учитывать этот прогноз при планировании дальних поездок или туристических походов. Откажитесь от активностей на воде! В случае происшествия нужно обращаться на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России.