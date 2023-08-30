В Иркутской области 31 августа ожидаются ливни и дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеослужба Иркутской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые могут быть опасными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- 31 августа утром и днем ожидаются сильные дожди и ливни в западных и северных районах, а также грозы по всей области, - говорят в ведомстве.

МЧС настоятельно рекомендует учитывать этот прогноз при планировании дальних поездок или туристических походов. Откажитесь от активностей на воде! В случае происшествия нужно обращаться на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России.