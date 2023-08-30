Россиянам рассказали, как законно сэкономить на налогах Фото: Даниил ОПАРИН

Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщил, что россияне могут сэкономить на обязательных платежах государству пятью законными способами или даже избежать их. Он отметил, что первое, о чем следует помнить, это имущественные льготы. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Люди с многодетными семьями, инвалиды и пенсионеры имеют право на имущественные налоговые льготы. Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за шесть соток земли и налога на имущество за квартиру или дом. Второй способ - это вычет для НДФЛ. При оплате обучения или лечения можно воспользоваться социальным вычетом, а после покупки жилья - имущественным. Третий способ - продавать имущество после минимального срока владения, чтобы избежать уплаты налогов, - добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что автомобиль можно продать без уплаты НДФЛ через три года, а квартиру - через пять лет. Депутат отметил, что в некоторых случаях минимальный срок владения для жилья сокращается, например, когда оно является единственным для семьи или было подарено.

Важно отметить, что при наличии покупки жилья и наличии двух или более детей в семье можно воспользоваться освобождением от уплаты НДФЛ, - рассказал Чаплин.