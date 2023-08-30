Юрист объяснил, как избавиться от спамеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские законы предусматривают запрет на нежелательные звонки и сообщения. Согласно законам "О рекламе" и "О связи", рассылка может осуществляться только после получения согласия от человека. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

- Вы имеете право требовать исключить свой номер из всех рассылок. Для этого достаточно связаться с компанией по указанным контактам и ясно выразить свои требования. Рекламодатели обязаны выполнить такую просьбу. Если они не соблюдают это требование, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу или Роскомнадзор, - говорит он.

Эксперт отметил, что жалобу можно отправить в электронном виде. Он также подчеркнул, что государственные органы часто наказывают нарушителей штрафами в размере от 100 до 500 тысяч рублей за каждого получателя.

Для подачи жалобы необходимо предоставить доказательства: скриншоты СМС, записи разговоров, выписки операций по номеру телефона. Приложите также переписку, в которой требуется прекратить спам. Надзорные органы обязаны рассмотреть жалобу в течение 30 дней. Обычно решение принимается в пользу потребителя, и вас больше не будут беспокоить нежелательные сообщения.