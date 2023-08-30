С начала года жертвами мошенников стали 1,5 тысячи жителей Бурятии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 1,5 тысячи человек в Бурятии стали жертвами интернет-мошенников с начала года. Общий ущерб, причиненный им, составил 405 млн рублей. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

- Одна из жертв - жительница Баунтовского эвенкийского района - пыталась приобрести товар через популярный мессенджер. Она перевела деньги на счет мошенника, но товар так и не получила. Когда женщина поняла, что ее обманули, она сразу обратилась в полицию, - сообщает телевидение.

Еще четыре гражданина обратились в МВД России по Улан-Удэ с аналогичными заявлениями. Среди них были два жителя Улан-Удэ и жители Баунтовского и Кабанского районов. Благодаря действиям дознавателей и сотрудников уголовного розыска были раскрыты эти преступления. Их автором оказался 34-летний житель города Свирска Иркутской области, сообщила Надежда Молонова, старший дознаватель Отдела оперативно-розыскной деятельности МВД по Бурятии.

Часто мошенники размещают объявления о продаже товаров или услуг по выгодной цене в интернете. После этого они требуют предварительную оплату. Поэтому полиция рекомендует тщательно проверять продавцов, читать отзывы и, по возможности, не переводить деньги заранее.