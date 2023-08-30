В Иркутске ведется круглосуточная уборка дорог Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Дороги и тротуары, мосты и общественные пространства во всех районах города проводят уборку. Ночью на улицах с интенсивным движением используется специальная техника для подметания и увлажнения проезжей части.

- Дворники собирают опавшую листву и мусор, а также вручную очищают пешеходные переходы, заездные и парковочные карманы, лестницы, следят за чистотой на остановках общественного транспорта, - говорят в пресс-службе администрации города.

Подземные переходы на Байкальской и Лермонтова также приводят в порядок, заменяют сломанные плитки на стенах.

В городе продолжается кошение травы на газонах, а также ухаживание за цветами на клумбах и подстригание кустарников в парках и скверах. Надписи на скамейках и урнах также убираются.

Пешеходные зоны на мостах и путепроводах подметаются, а бетонные ограждения красятся.