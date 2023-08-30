В Иркутской области представят работы известного русского живописца Валентина Серова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске впервые будут представлены произведения живописи и графики Валентина Серова - одного из самых значительных русских художников конца XIX - начала XX века.

- Картины мастера из Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) были доставлены в Галерею сибирского искусства Иркутского художественного музея и в настоящее время проводится монтаж экспозиции, который займет неделю. Выставка откроется 8 сентября и продлится до 12 ноября, на ней будут представлены 47 произведений художника, включая портрет графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона, являющийся жемчужиной коллекции. Этот шедевр ранее экспонировался на музейных площадках за рубежом, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Жители и гости Иркутской области получили возможность увидеть ценные произведения искусства Валентина Серова, известного мастера портретной живописи, представленные на выставке, которая охватывает 30 лет его творчества. Эта выставка является продолжением долгосрочного сотрудничества между Правительством Иркутской области и Государственным Русским музеем, соглашение о котором было подписано в прошлом году.

В фондах Государственного Русского музея хранится 70 картин и около 300 рисунков Валентина Серова.