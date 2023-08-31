Жители Черемховского района заметили медведя, который вышел к людям Фото: Павел КЛОКОВ

В Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский» поступило сообщение от очевидцев, которые утверждают, что недалеко от деревни Табук заметили медведя, который вечером вышел к людям. Однако, увидев людей, хищник скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции выехали на место и опросили местных жителей, которые подтвердили, что видели медведя в этом районе за несколько дней до случившегося, - сообщают в МВД.

Полицейские напоминают, что этим летом в Черемховском районе человек уже пострадал от нападения зверя. Мужчина направился на лодке на берег реки, чтобы собрать черемшу, где на него напал медведь. Пострадавший получил травмы.

В Черемховском районе начался сезон грибов, поэтому походы в лес не редкость. Полицейские советуют быть бдительным при походе в лес, никогда не подкармливать медведей и не приближаться к медвежатам.