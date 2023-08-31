Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 0:43

Житель Иркутска похитил дочку из детского сада в Новосибирске

Судебные приставы забрали ребенка и передали матери
Таисия ЧЕМИСОВА
Житель Иркутска похитил дочку из детского сада в Новосибирске

Житель Иркутска похитил дочку из детского сада в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутянин похитил 3-летнюю дочку из детского сада в Новосибирске. Там семья жила до развода. Ребенок остался с матерью, а мужчина уехал в Иркутск. Однако спустя некоторое время отец вернулся, забрал дочку из детского сада и отвез в Приангарье. Возбудить уголовное дело было невозможно, так как отец не был лишен родительских прав, тем не менее мама ребенка целый год добивалась места жительства девочки вместе с ней. Об этом сообщает ГУ Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Суд поддержал сторону матери, судебные приставы вместе с сотрудниками министерства социальной защиты, участковым, психологом и мамой девочки отправились к отцу, чтобы забрать ребенка и передать матери, - сообщает пресс-служба ГУФССП.

Однако, когда мама взяла дочку на руки, брат ее бывшего мужа спустил собак с привязи и загородил выход. Пришлось вмешиваться группе быстрого реагирования. Все участники покинули дом без происшествий. Мама с дочкой вернулись в Новосибирск.