В школах и детских садах Иркутска проводят ремонт перед новым учебным годом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Школы и детские сады Иркутска усиленно готовятся к новому учебному году. 73 школы, 130 детсадов и 16 организаций дополнительного образования примут учеников 1 сентября. Из них в 59 учреждениях провели капитальный ремонт, а в 73 обновили кровли, фасады, заменили окна и благоустроили территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Было принято решение направить 71,5 млн рублей на проведение дополнительных работ в 25 учреждениях, чтобы создать комфортные условия для школьников и преподавателей, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Например, в детском саду № 100 проведут ремонт пищеблока, в № 158 поменяют двери на эвакуационных выходах, в № 101 обновят полы в группах, в № 79 заменят сантехнику и электрику, а на территории дошкольного учреждения № 172 заасфальтируют тротуар.

Кроме того, в школах № 80 и № 46 проведут ремонт потолков, а в школе № 24 отремонтируют систему горячего водоснабжения.