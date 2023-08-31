15-летней девочке впервые удалили опухоль на поджелудочной железе в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Впервые в Иркутске 15-летней девочке сделали операцию по удалению опухоли на головке поджелудочной железе. Эту сложнейшую операцию провел хирург-онколог из Москвы Дмитрий Ахаладзе. Раньше такие сложные операции проводили только в федеральных центрах. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.

- Опухоли у детей не часто возникают на поджелудочной железе. Сложнее всего делать операцию именно на головке этого органа. Мы приложили все усилия, чтобы сделать эту операцию радикальной и не думать о рецидиве заболевания, - сообщает Дмитрий Ахаладзе.

Врачи надеются, что после выздоровления, девочка будет жить в привычном режиме, без ограничений.

Московский хирург посетил Иркутск по приглашению Юрия Козлова в рамках участия в международном конгрессе «Звезды детской хирургии на Байкале». Он посетил детскую областную больницу, где врачи осмотрели самых тяжелых пациентов в онкологическом и кардиологическом отделениях.