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НовостиОбщество31 августа 2023 4:49

Полицейские вернули жителю Шелеховского района сбежавшую собаку

Хозяин поблагодарил сотрудников полиции за поимку питомца
Таисия ЧЕМИСОВА
Полицейские вернули жителю Шелеховского района сбежавшую собаку

Полицейские вернули жителю Шелеховского района сбежавшую собаку

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пса крупной породы обнаружили жители села Баклаши Шелеховского района. Они обратились в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На место, где последний раз видели собаку отправился участковый уполномоченный полиции Артём Вакулко. Он оперативно нашел хозяина, потерявшегося пса и связался с ним. Хозяин предположил, что его алабай продырявил сетку вольера и вырвался гулять, - сообщают в МВД.

Поймать мохнатого беспризорника оказалось не просто. К участковому вскоре присоединилась его коллега Вера Рубцова. Сначала полицейские хотели применить против пса оружие, но позже поняли, что животное не агрессивное и поймали алабая на петлю из веревки, после чего собака спокойно залезла в машину, где дождалась приезда хозяина. Прибывший мужчина поблагодарил полицейских за то, что сохранили жизнь его любимцу.