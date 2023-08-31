Полицейские вернули жителю Шелеховского района сбежавшую собаку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пса крупной породы обнаружили жители села Баклаши Шелеховского района. Они обратились в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На место, где последний раз видели собаку отправился участковый уполномоченный полиции Артём Вакулко. Он оперативно нашел хозяина, потерявшегося пса и связался с ним. Хозяин предположил, что его алабай продырявил сетку вольера и вырвался гулять, - сообщают в МВД.

Поймать мохнатого беспризорника оказалось не просто. К участковому вскоре присоединилась его коллега Вера Рубцова. Сначала полицейские хотели применить против пса оружие, но позже поняли, что животное не агрессивное и поймали алабая на петлю из веревки, после чего собака спокойно залезла в машину, где дождалась приезда хозяина. Прибывший мужчина поблагодарил полицейских за то, что сохранили жизнь его любимцу.