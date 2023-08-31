Пять детей пострадали в аварии возле поселка Видим в Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области

Ночью 31 августа в районе поселка Видим Нижнеилимского района 34-летний водитель автомобиля «Тойота Рав4! Столкнулся с автомобилем «Тойота Харриер». В обоих машинах пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетние пассажиры пострадали. Телесные повреждения детей устанавливаются, - сообщают в прокуратуре

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о ДТП, которое произошло между тремя автомобилями в Черемховском районе Иркутской области.