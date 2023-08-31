Проект системы долговременного ухода за пожилыми начнется в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которые нуждаются в уходе, стартует в Иркутской области. Реализовывать проект начнут в сентябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Такой долговременный уход будет ориентирован на пожилых людей и инвалидов, позволяя им поддерживать здоровье, социальные связи и интерес к жизни. Помимо этого, проект предусматривает уход за ветеранами боевых действий, участвовавших в СВО, которые утратили способность к самообслуживанию, - сообщают в правительстве.

В регионе уже создали дорожную карту пилотного проекта, определили территории, на которых будет проводится внедрение проекта. В список попали: город Иркутск, Тайшетский район, город Братск и Братский район.

Оказывать услуги будут сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения.