Иркутская область присоединится к использованию модуля для безопасности на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Иркутская область присоединится к опытной эксплуатации модуля "Эталон".

- Этот модуль является частью системы оперативного управления дорожной деятельностью и направлен на обеспечение безопасности на дорогах, - пишет Байкал24.

Он позволяет автоматически контролировать ситуацию на опасных участках дороги, анализировать и устранять причины возникновения происшествий.

Основная цель модуля - снижение рисков дорожно-транспортных происшествий. В Иркутской области уже действует оперативный штаб, который занимается разработкой мероприятий по снижению уровня аварийности в регионе. Члены штаба изучают причины происшествий, проводят мониторинг состояния дорожной сети и передают свои замечания собственникам дорог для последующего устранения.