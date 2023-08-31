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НовостиОбщество31 августа 2023 7:19

В Иркутске обсудили туристическое сотрудничество с партнерами из Казани

Планируется развивать сотрудничество
Елена СИНИЦА
В Иркутске обсудили туристическое сотрудничество с партнерами из Казани

В Иркутске обсудили туристическое сотрудничество с партнерами из Казани

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске обсудили сотрудничество с Казанью в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Мы планируем развивать отношения между нашими муниципалитетами во всех сферах, обмениваться успешным опытом решения различных задач. Планируется работать над увеличением туристического потока в обоих направлениях – отметила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

Депутат казанской гордумы Дарья Санникова отметила, что планируется продолжить туристический обмен. В частности, стороны будут стремиться к улучшению информирования жителей, увеличению рейсов между городами. Также в планах есть и совместные мероприятия.