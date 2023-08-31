Женщина-водитель и 13-летняя пассажирка пострадали в ДТП в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Усолье-Сибирском из-за того, что водитель нарушил ПДД и выехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники ГИБДД выяснили, что 56-летний водитель автомобиля «Kia Stonic» решил пересечь перекресток улиц Карла Либкнехта и Толбухина на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen Passat», которым управляла 32-летняя жительница Усолья-Сибирского, - рассказывают в МВД.

В результате ДТП женщина и 13-летняя пассажирка получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.