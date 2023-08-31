В Ангарске проводят ремонт библиотеки и модернизируют музей часов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт библиотеки № 3 имени Беспрозванного идет в Ангарске по графику. В учреждении обновляют кровлю и водосточную систему. Уже вставили новые окна и скоро заменят внутренние вентиляции. На ремонт выделили 53 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Кроме того, техническое переоснащение проводят в Ангарском Городском музее часов. Туда привезли оргтехнику, выставочное и мультимедийное оборудование: сенсорные киоски, аудиогиды и сенсорные панели. Среди них - круглая витрина для просмотра внутреннего содержания часовых механизмов и знакомства с коллекцией минералов в экспозиции «Морское дно». Еще в музее скоро поставят арт-объект «Уголок часового мастера» в стиле 18 века.

- Ангарск – активный участник нацпроекта «Культура». В городе открыты модельная библиотека и виртуальный концертный зал, В этом году модернизируется Городской музей. Ангарск находится на четвертом месте по развитию сферы культуры среди муниципалитетов. В прошлом году было привлечено 18 млн рублей на различные мероприятия, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.