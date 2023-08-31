В Иркутской области 1 сентября ожидаются заморозки и грозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным гидрометцентра, осень в Иркутской области начнется с сильного ветра, заморозков до -5 градусов и дождей с грозами. В пятницу, 1 сентября, в регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами.

- Утром возможен туман, а в некоторых районах северо-запада и запада местами будут идти ливни. Скорость ветра ночью составит 2-7 м/с, а днем его порывы достигнут 13 м/с. Днем ожидается потепление до +22 до +27 градусов, но при наличии облачности температура может быть от +12 до +17 градусов, - говорят в гидрометцентре.

В Иркутске 1 сентября не предвидится значительных осадков, но вечером возможен небольшой дождь. Скорость ветра ночью составит до 5 м/с, а днем до 4-9 м/с. Ночная температура будет от +12 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +24 до +26 градусов.