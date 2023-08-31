В Иркутске обсудили восстановление арки Цесаревича Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске обсудили возможность восстановления арки Цесаревича. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Это сооружение было построено в 1891 году перед визитом цесаревича Николая. Оно находилось на набережной Ангары рядом с Богоявленским собором. Однако после революции оно было разрушено, - говорят в администрации.

Ранее проект восстановления арки, основанный на сохранившихся эскизах, был одобрен архитектурно-художественной секцией градостроительного совета Иркутска.

Члены Общественной палаты предложили несколько мест для установки арки, включая бульвар Гагарина и территорию напротив памятника основателям Иркутска.

– Для более детального изучения вопроса будет создана рабочая группа в Общественной палате. В нее войдут: член президиума Союза строителей Иркутской области Михаил Сигал, заслуженный архитектор РФ Игорь Козак, член правления регионального отделения Союза архитекторов России Владимир Стегайло. Проект восстановления арки Цесаревича будет актуализирован на заседаниях градостроительного совета при мэрии, – прокомментировал председатель Общественной палаты города Станислав Гольдфарб.