31 августа в Иркутской области тушили три лесных пожара Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Бодайбинском районе 31 августа тушили ранее зарегистрированный лесной пожар. Площадь возгорания ограничена и составляет 21 гектар. Также был локализован пожар в Качугском районе на площади 0,2 гектара. Кроме этого, по данным на утро 31 августа на территории Витимского заповедника продолжал гореть лесной пожар, его площадь составляет 25 гектаров, из которых 21 гектар не покрыты лесом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Состояние локализации было достигнуто с прошлых суток, и утром 31 августа пожар на площади 0,7 гектаров без лесного покрова в Жигаловском районе был полностью потушен, - говорят в пресс-службе.

В процессе тушения 30 августа принимали участие 81 сотрудник лесопожарных формирований региона, а также было задействовано восемь единиц наземной техники. 31 августа в работе по тушению участвуют 76 специалистов. На территории заповедника 30 августа работало 11 человек, в настоящее время лесопожарная команда усилилась и насчитывает 29 человек.

Авиационный мониторинг 30 августа осуществляли 12 легкомоторных самолетов и шесть Ан-2, а также был задействован борт Ми-8 МЧС России в процессе тушения. Общий налет воздушных судов составил 73 часа 40 минут.