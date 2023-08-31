В Иркутске устанавливают кубы для свободного творчества Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске устанавливают кубы для свободного творчества. На этих кубах художники, как начинающие, так и профессиональные, смогут создавать свои произведения.

- Оформление конструкций будет проводиться в рамках фестиваля "Голос улиц". Главный архитектор города Антон Жуков отметил, что проблема вандализма остро стоит в Иркутске, и это связано с недостатком мест для самовыражения уличных художников, - говорят в администрации города.

Поэтому они поддержали инициативу проведения фестиваля и совместно с организаторами определили объекты для свободного творчества. В настоящее время кубы уже установлены в сквере возле ИРНИТУ на улице Игошина, а в ближайшем будущем появятся еще в роще "Звездочка", возле Дома быта на Урицкого, на острове Конном, а также в Академгородке и сквере на берегу реки Ушаковки.

Также стены будут установлены в Парке инициативной молодежи, Академгородке, Солнечном, на острове Юность и на бульваре Постышева. Всего будет создано более 20 пространств.