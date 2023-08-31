Александр Ведерников проверил готовность студенческих общежитий в Иркутске

После капитального ремонта открылось общежитие регионального колледжа педагогического образования. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников накануне начала учебного года проверил готовность нескольких студенческих общежитий. Так, после капитального ремонта открылось общежитие регионального колледжа педагогического образования. Качество работ спикер областного парламента проверил вместе с министром образования Иркутской области Максимом Парфеновым и директором учебного заведения, депутатом Заксобрания Галиной Кудрявцевой.

За лето здесь обновили комнаты, приобрели новую мебель, технику для кухни и прачечной. А еще теперь студенты смогут заниматься спортом на новой площадке с тренажерами. В будущем планируется обновить фасад здания и благоустроить территорию. Как отметил профильный министр, ускорить капремонт и строительство студенческих общежитий удалось, благодаря командной работе губернатора, правительства Иркутской области, и депутатов регионального парламента.

Так, благодаря поправкам, внесенным в областной бюджет, сумма, выделенная на ремонты общежитий учреждений среднеспециального образования, была увеличена на 1,5 миллиарда рублей. Это позволило раньше выполнить некоторые запланированные работы. Ремонтировались общежития профессионального училища № 58 в Тайшетском районе, Братского промышленного техникума и педколледжа, Усть-Ордынского аграрного техникума, Иркутского техникума архитектуры и строительства.

Побывали представители Законодательного собрания и в общежитии № 3 студенческого городка ФГБОУ ВО ИрГУПС. Ректор университета путей сообщения Юрий Трофимов рассказал, что средства на ремонт были выделены в рамках проекта ремонта общежитий «Народной программы» - 3 миллиарда рублей ежегодно отправляется в ВУЗы регионов на эти цели.

Спикер областного парламента уже неоднократно подчеркивал важность модернизации системы среднего профессионального образования в регионе, в том числе и в таком бытовом плане.

- В рамках федеральной Народной программы в стране осуществляется ремонт студенческих общежитий и соответственно учебные заведения Иркутской области тоже попали в эту программу, - отметил Александр Ведерников. - Сегодня посмотрели, как идут работы в общежитии ИрГУПС. Важно, что и сами ребята участвуют в приемке работ. У депутатов областного парламента развитие системы образования – один из приоритетов. В том числе, речь идет и о развитии системы СПО. Строительство и ремонт общежитий очень важное направление. Удобство проживания для студентов является одним из мотивирующих, привлекательных факторов. Работа будет продолжена. В том числе, необходимо рассмотреть возможность финансовой помощи из регионального бюджета нашим высшим учебным заведениям. Будем изучать, как эти вопросы решаются в других регионах.