Проведена подготовка сетей на территории Суворовского училища в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты МУП «Водоканал» провели ряд работ по вводу в эксплуатацию сетей наружного холодного водоснабжения и канализации на территории суворовского училища.

- Одной из выполненных работ была профилактическая промывка канализационных сетей. Для этого использовалась комбинированная каналопромывочная машина «Скания». Также была выполнена дезинфекция вновь построенного водопровода и проведены гидравлические испытания, - говорят в администрации города.

Все работы были завершены за две недели, в которых задействовано было 12 человек. На данный момент наружные сети на территории Суворовского училища полностью готовы к запуску.

Торжественное открытие Иркутского суворовского военного училища состоится 1 сентября.