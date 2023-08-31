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НовостиОбщество31 августа 2023 12:02

Проведена подготовка сетей на территории Суворовского училища в Иркутске

Открытие училища состоится 1 сентября
Елена СИНИЦА
Проведена подготовка сетей на территории Суворовского училища в Иркутске

Проведена подготовка сетей на территории Суворовского училища в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты МУП «Водоканал» провели ряд работ по вводу в эксплуатацию сетей наружного холодного водоснабжения и канализации на территории суворовского училища.

- Одной из выполненных работ была профилактическая промывка канализационных сетей. Для этого использовалась комбинированная каналопромывочная машина «Скания». Также была выполнена дезинфекция вновь построенного водопровода и проведены гидравлические испытания, - говорят в администрации города.

Все работы были завершены за две недели, в которых задействовано было 12 человек. На данный момент наружные сети на территории Суворовского училища полностью готовы к запуску.

Торжественное открытие Иркутского суворовского военного училища состоится 1 сентября.