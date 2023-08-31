Иркутская область работает над улучшением позиций в федеральных рейтингах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске обсудили вопросы поддержки проектов Иркутской области со стороны Агентства стратегических инициатив и работа в рамках рейтингов АСИ. Команда АНО «Агентство стратегических инициатив по управлению проектами» посетила областной центр накануне.

– Иркутская область является постоянным участником и партнером Агентства в реализации социальных и других проектов. Правительство региона активно работает над улучшением этих показателей, и этот визит станет следующим шагом в достижении данной цели, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Два дня работы были посвящены двум рейтингам Агентства: Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата и Рейтингу оценки усилий органов власти по созданию качественной среды для жизни граждан.

Представители АСИ объясняли особенности подсчета, а органы власти Иркутской области в свою очередь предлагали меры, которые помогут повысить различные показатели.