Произошло аварийное отключение воды в Березовом в Иркутском районе 31 августа: причины и сроки Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Как сообщают иркутяне, произошло отключение воды в Березовом в Иркутском районе 31 августа. Со слов самих жителей, весь день 31 августа они остаются без холодной и горячей воды.

Отключение воды в Березовом в Иркутском районе 31 августа

Жителям в управляющей компании заявили, что произошла авария на сети холодного водоснабжения. Из-за отсутствия холодной воды, нет и горячей.

Информация о сроках устранения появится после установления точного места и причины течи. Изначально речь о том, что отключение воды в Березовом в Иркутском районе 31 августа продлится до 20:00, однако теперь срок включения перенесли на 00:00.

Сейчас же жителям вывели краны для набора воды у торцов других домов, где есть водоснабжение.