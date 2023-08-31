Фестиваль дружбы народов Прибайкалья состоялся в Заларинском районе. Фото: ЕР Иркутская область

На фестивале Дружбы народов Прибайкалья в Заларинском районе собрались представители различных народностей, которые живут на территории Иркутской области.

- Делегации приехали из Иркутского, Зиминского, Усть-Удинского районов и других муниципальных образований. Также присутствовали представители различных национально-культурных обществ Иркутской области, - сообщает пресс-службе партии "Единая Россия" в Иркутской области.

В программе фестиваля были представлены национальные костюмы, традиционные песни и танцы народов Прибайкалья, а также блюда национальной кухни.

Фестиваль в Заларинском районе уже проводится второй раз. Он продемонстрировал разнообразие культур, яркий колорит, красивые мелодии, добрые песни, костюмы и, главное, единение.