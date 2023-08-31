Военнослужащий из Забайкалья в гараже собрал раритетный советский мотоцикл. Фото: ЗРТК

В минувшие выходные губернатор Забайкальского края Александр Осипов был в командировке в Шерловой Горе, где проходило празднование дня Шахтёра. Праздник начался с шествия трудовых коллективов и затем перенесся в один из местных парков. Губернатор, помимо участия в торжественной части, также успел осмотреть строительные объекты и капитальный ремонт.

После праздника делегация посетила Дениса Беличенко, который являлся участником спецоперации. Уже находясь во дворе, Александра Осипова привлек внимание необычный мотоцикл. Владелец рассказал, что это редкий отечественный сборный экземпляр. Такие модели выпускались всего несколько лет - с 2000 по 2005 годы. Как оказалось, Денис Беличенко, помимо своей повседневной жизни, увлекается реставрацией и сборкой старых мотоциклов. И у самого Александра Осипова есть подобный экземпляр, передает РТК "Забайкалье".

- У меня есть "Днепр". О, из "Днепра" можно сделать что угодно. "Днепр" - это вечный мотоцикл. Кстати, он, по-моему, производится на базе "Урала". Стандартный "Урал" использовался практически везде в советском автопарке", - рассказал Денис.