В Чите мужчина надевал шорты, повиснув одной рукой на карнизе балкона. Фото: ЗРТК

Мужчина, в течение одного часа, стоял на открытом окне 12-го этажа здания на Костюшко-Григоровича 44. Свидетели сообщили, что он был в состоянии бреда и видел змей. Спасательные службы быстро прибыли на место происшествия. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- Мужчина продемонстрировал удивительные акробатические навыки и в полете сумел ухватиться за карниз балкона на этаже ниже. Вися на одной руке, он сначала подтянул шорты, а затем залез в открытое окно. Он провел следующие несколько часов на карнизе, проявляя полное спокойствие, время от времени вставая и наклоняясь в сторону большой высоты. Все это время с ним общался психолог МЧС, - передает издание.

Эльмира Макаренко, психолог главного управления МЧС по Забайкальскому краю, сказала: "Он был очень недоступен для контакта, но мы постепенно наладили с ним доверительные отношения и пытались стабилизировать ситуацию. Суицид был демонстративным. Он не имел намерения покончить с собой. Скорее всего, он хотел привлечь внимание окружающих. Он хотел что-то доказать не себе, а своим близким".

Когда уже начало темнеть, к полицейским подошла заплаканная девушка, представившаяся родственницей мужчины. Ее пустили в квартиру, где работали специалисты.

Эльмира Макаренко, психолог главного управления МЧС по Забайкальскому краю, сказала: "Когда наши методы исчерпались, мы решили попробовать другой подход и привлечь близких родственников, чтобы установить хотя бы какое-то взаимодействие с мужчиной".

По прошествии некоторого времени, руферам все же удалось силой затащить его внутрь.