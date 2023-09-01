В Иркутской области школьники смогут посетить выставку о лесах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Экскурсии для школьников продолжатся с 1 сентября в музее МЧС в Иркутске. Выставка "Лесные ресурсы Иркутской области. ЧС в природной среде" пройдет в зале минлеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Зал расположен в здании бывшего пожарного депо с каланчой на улице Тимирязева. На выставке представлены материалы по истории лесного хозяйства региона, охране и защите лесов, а также средствам тушения и противопожарной пропаганде, - рассказывают в правительстве.

В центре зала находится 3D макет «Тушение лесного пожара окрестностях п. Чанчур Качугского района Иркутской области 01.07.2017 года». На экскурсиях присутствуют специалисты лесного хозяйства, которые подробно расскажут о своей профессии. В 2022 году зал посетило около трех тысяч школьников региона. Посетить выставку можно бесплатно.

Записаться на экскурсию можно по телефону музея – 8-939-794-63-98.