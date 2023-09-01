В Иркутске провели ремонт общежития педагогического колледжа

На капремонт выделили 30 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Торжественное открытие общежития регионального педагогического колледжа после капитального ремонта прошло в Иркутске. На капремонт выделили 30 млн рублей. Качество работ проверил председатель Законодательного собрания области Александр Ведерников. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

- За время летних каникул в здании провели ремонт, купили мебель для жилых комнат и учебных классов, а также бытовую технику, стиральные машины и сушильные камеры. Еще установили спортплощадку с тренажерами для студентов. Осталось отремонтировать фасад и провести благоустройство снаружи, - рассказывают в Заксобрании.

Сумма расходов на капитальный ремонт учреждений на 2023-2025 годы была увеличена на 1,5 млрд рублей. В этом году ремонт проводился в общежитии профессионального училища № 58 в Тайшетском районе, Братского промышленного техникума и педагогического колледжа, Усть-Ордынского аграрного техникума, Иркутского техникума архитектуры и строительства.