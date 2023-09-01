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НовостиОбщество1 сентября 2023 1:19

День первоклассника отпразднуют на острове Конный в Иркутске

Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00
Таисия ЧЕМИСОВА
День первоклассника отпразднуют на острове Конный в Иркутске

День первоклассника отпразднуют на острове Конный в Иркутске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября на острове Конный в Иркутске с 14:00 до 17:00 пройдет концертная программа, посвященная «Дню первоклассника». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На сцене выступят хореографические и вокальные коллективы Иркутска. Кроме того, зрители увидят выступление артистов от цирковой студии. Будут конкурсы и памятные подарки, - рассказывают в администрации.

На площадках будут работать мастера по аквагриму и аниматоры, а завершится праздник детской дискотекой и шоу мыльных пузырей.