Иркутская область направила учебники по истории России в школы Кировска ЛНР Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Учебники по истории России для 10-11 классов поступили в школы города Кировска Луганской Народной Республики. Книги были направлены из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, представители министерства образования региона передают учебники в пять школ подшефной территории. Всего будет поставлено 410 экземпляров.

- По программе новых учебников начнется обучение в школах по всей стране. Программа направлена на обеспечение единого образовательного пространства на территории России, - сообщил министр образования Максим Парфёнов.

Эти учебники издательства «Просвещение» авторов Владимира Мединского и Анатолия Торкунова поступили и в школы Иркутской области. На них выделили 24 млн рублей из областного бюджета.