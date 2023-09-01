Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за сутки Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пожары в Жигаловском и Качугском районах были ликвидированы в Иркутской области за сутки на площади 0,9 га, из которых 0,7 га – непокрытые лесом. Утром 1 сентября потушили еще одно возгорание на площади 1,2 га в Бодайбинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В настоящее время лесопожарные формирования ликвидируют уже локализованный пожар в Бодайбинском районе на площади 21 га. Кроме того, тушат возгорание в Витимском заповеднике на площади 25 га, - сообщают в правительстве.

В тушении накануне были задействованы 88 человек и привлечено восемь единиц техники. На сегодняшний день с огнем борются 55 специалистов. Также ведется мониторинг лесопожарной обстановки. На эти цели направили девять легкомоторных самолетом и пять Ан-2, а вертолет Ми-8 МЧС России привлекался к тушению пожара в Витимском заповеднике.