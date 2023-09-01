Более 19 тыс абитуриентов подали онлайн-заявления в техникумы Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Более 19 тысяч абитуриентов в новом учебном году подали заявления на зачисление в техникумы и колледжи Иркутской области. Всего онлайн-заявлений насчиталось около 12604, что почти в пять раз больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Самыми популярными направлениями программ среднего профессионального образования в Иркутской области стали «Информационные системы и программирование». Через Госуслуги было подано 1166 заявлений. На втором месте – «Преподавание в начальных классах». На это направление поступило 646 заявлений, - рассказывают в правительстве.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Иркутская область направила учебники по истории России в школы Кировска ЛНР.