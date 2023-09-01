Создана рабочая группа по обсуждению предложений в законодательство о Байкале Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

О создании рабочей группы по обсуждению предложений в законодательство о Байкале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на конференции «Баланс экологических и социальных интересов на Байкальской природной территории: пути достижения» 31 августа.

По словам губернатора, рабочая группа возникла по итогам визита депутатов Государственной думы России в Иркутскую область. В ее состав вошли не только разработчики законопроекта, но и представители науки и общественности.

- Наша главная цель – найти компромисс. Ведь главный принцип работы, которую мы сформировали – «лицом к Байкалу, не нарушая прав граждан», - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области за сутки ликвидировали два лесных пожара.