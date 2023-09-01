«Ангарскцемент» проводил в первый класс детей своих сотрудников. Фото: Пресс-служба АО «Ангарскцемент».

29 детей работников АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») стали первоклассниками в 2023 году. Предприятие организовало для них веселый праздник, детям вручены школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями, родителям оказана материальная помощь.

Как и другие предприятия холдинга «Сибирский цемент», Ангарский цементно-горный комбинат оказывает поддержку сотрудникам, воспитывающим детей. Ежегодно ко Дню знаний семьям первоклассников выдаются школьные наборы и материальная помощь. В этом году персонал со стажем работы в АО «Ангарскцемент» свыше 12 месяцев получил от компании по 10 тысяч рублей.

Праздник для первоклассников состоялся в ДК «Энергетик». Дети отлично провели время и зарядились хорошим настроением перед началом учебы.

«Благополучие коллектива, в том числе семейное, – немаловажное условие успешной работы любого предприятия, – убежден управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Комбинат по возможности облегчает жизнь своих сотрудников, привнося вклад в решение некоторых вопросов, связанных, в частности, с детьми. Поздравляю всех первоклассников и их родителей с началом нового жизненного этапа!»