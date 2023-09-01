Сброс на Иркутской ГЭС увеличат со 2 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбросные расходы на Иркутской ГЭС будут увеличены со второго сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С учетом гидрологической обстановки, которая складывается на озере Байкал, со 2 сентября по 6 октября 2023 года устанавливается режим работы Иркутского гидроузла со среднесуточным сбросом в диапазоне 3200+/-50 кубометров, - сообщают сотрудники МЧС.

Ежедневно спасательная служба города проводит мониторинг гидрологической обстановки в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за прошедшие сутки.