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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:39

Сотрудники МЧС спасли жилые дома от пожара в Тайшетском районе

При пожаре никто не пострадал
Таисия ЧЕМИСОВА
Сотрудники МЧС спасли жилые дома от пожара в Тайшетском районе

Сотрудники МЧС спасли жилые дома от пожара в Тайшетском районе

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В посёлке Новобирюсинский Тайшетского района 31 августа начался пожар в расселенном доме. Спасатели оперативно прибыли на место и не позволили огню перейти на жилые дома поблизости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Загорелся 8-квартирный расселенный дом, огонь быстро подхватил не только само деревянное здание, но и хозпостройки, стоящие рядом. Была угроза перехода пламени на соседние строения, - рассказывают в МЧС.

Однако, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади более 700 квадратных метров и спасли жилые дома. При пожаре никто не пострадал.